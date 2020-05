By Gianluca Russo

Grosso incendio a Napoli: in fiamme un deposito, aria irrespirabile





NAPOLI – Un deposito, secondo alcuni di pneumatici, secondo altri di materiale plastico, in fiamme. Una grossa coltre di fumo nero si è sprigionata nell’aria. E’ accaduto poco fa a Napoli, al rione Traiano, tra i quartieri Soccavo e Fuorigrotta, nei pressi di una stazione ferroviaria. Il rogo, di grosse proporzioni, è stato immortalato da diversi cellulari e le immagini sono state postate in alcuni gruppi del social network Facebook. Non sono ancora chiari i motivi del rogo, di grosse proporzioni. Sul posto sta intervenendo una squadra di Vigili del Fuoco.

IL VIDEO: