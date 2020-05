Guardia giurata spara al compagno e lo uccide, ferito gravemente un 24enne

CIAMPINO (RM) – Ha la cornice passionale il delitto compiuto ieri pomeriggio a Ciampino, in provincia di Roma. Un giovane di 35 anni, Alessandro Borrelli (a destra in foto), è stato freddato nel suo appartamento al piano terra di una palazzina di via Cagliari, centrato da più colpi di pistola, uno mortale alla gola. Ferito gravemente un suo amico Stefano I., di 24 anni, che ha cercato di fuggire nel cortile condominiale. È lì che i sanitari dell’ambulanza del 118 lo hanno trovato, a terra, sanguinante e incosciente. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Tor Vergata dove lotta tra la vita e la morte. In serata, è stata fermato dai carabinieri una guardia giurata, coetanea della vittima alla quale, a detta di quanto riferito da più testimoni, sarebbe stata legata sentimentalmente.

Cristian Gusmano, questo il nome del presunto assassino, dunque, avrebbe sparato a sangue freddo con la pistola d’ordinanza. Non è ancora chiaro il motivo, forse un raptus di gelosia. Il vigilante è stato ascoltato a lungo nella caserma di Frascati.

La pistola, come riportato da ilmattino.it, era una Beretta che la guardia giurata possedeva per svolgere il suo lavoro ed è stata sequestrata. Pare sia stata quella l’arma da cui sono stati esplosi, nell’appartamento di via Cagliari, ben nove colpi dei 15 che aveva nel caricatore. La salma di Borrelli è nell’obitorio dell’ospedale Tor Vergata di Roma, sotto sequestro giudiziario. La procura ne ha disposto l’autopsia.

Da quanto ricostruito sulle prime dagli investigatori della Compagnia di Castel Gandolfo, la guardia giurata e il 24enne sarebbero arrivati da Roma a Ciampino insieme, a bordo di una stessa auto, intorno alle 18, intenzionati ad avere un chiarimento. Borrelli ha aperto loro la porta dell’appartamentino nel condominio di case popolari dove era andato ad abitare da qualche mese, la casa era nella disponibilità della famiglia.

Fra i tre, tutti incensurati, sarebbe nata una discussione quando, all’improvviso, il vigilante ha estratto la pistola che si era portato dietro e ha fatto fuoco, due volte, al petto e alla gola di Borrelli.

