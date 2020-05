CASERTANO – Guarisce dal Coronavirus e va a lavoro: uomo torna positivo.

La notizia giunge da Sant’Arpino, comune del casertano. Dopo diverse settimane dalla sua guarigione dal Coronavirus, un uomo del posto è risultato nuovamente positivo. La persona sembrerebbe essere stata di nuovo contagiata sul posto di lavoro. A comunicare la notizia il primo cittadino, Giuseppe Dell’Aversana, con un post sul social network Facebook.

“Devo purtroppo comunicarvi che il bollettino ASL di oggi mi informa che su quattro tamponi effettuati per la ricerca del covid 19 ben tre sono risultati negativi. Uno solo è risultato positivo – ha spiegato il sindaco – Trattasi di un positivo già positivo, ossia di un caso che era stato positivo poi era guarito e poi di nuovo contagiato sul lavoro”.

“Ho parlato via telefono con la persona positiva al covid ed anche con il suo medico di base – ha fatto sapere Dell’Aversana- La persona gode di ottima salute, non presenta alcun sintomo, si sente bene ed è in quarantena come prescritto dall’ASL che tiene monitorata la situazione. Vi terrò informati di eventuali sviluppi e sulla situazione complessiva del nostro comune come mio dovere e come ho sempre puntualmente fatto finora”

Al termine del posto ha voluto sottolineare l’importanza di usare le mascherine, rispettare le distanze e applicare le norme emanate dal governo: “Vi invito a fare attenzione, questo virus è ancora in circolo, è un nemico insidioso ed invisibile, non ancora è stato sconfitto definitivamente. Usate le mascherine protettive , tenete le misure di distanziamento sociale e lavatevi spesso le mani”.

Si attendono eventuali aggiornamenti.

