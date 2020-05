Incendio a Scampia, i residenti: “E’ stato appiccato nei pressi del campo rom”

NAPOLI – “Un incendio è divampato a Scampia. Per i residenti che ci hanno allertato, il rogo sarebbe stato appiccato nei pressi del campo rom alle spalle della scuola Ilaria Alpi. A quanto denunciano i cittadini, è una situazione che purtroppo si ripete in maniera sistematica. Nemmeno la pandemia ha fermato i criminali che avvelenano la nostra terra. E con l’arrivo del caldo e le forze dell’ordine impegnate a far rispettare le ordinanze anti-covid, la situazione può diventare pericolosa. Serve subito un piano regionale accurato per contrastare i roghi tossici e tutelare i cittadini e l’aria che respirano”. E’ quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, allertato da alcuni residenti di Scampia.