Incendio al Lido Verde, Marilena Natale: “Aiutiamo Luciano!”

CASTEL VOLTURNO – Martedì è stato dato alle fiamme ed è andato distrutto il Lido Verde di Castel Volturno.

Da quanto mostrato in una diretta dalla giornalista Marilena Natale, le immagini sono state veramente agghiaccianti; le fiamme hanno distrutto tutto. Come già dichiarato dal proprietario, giorni fa, non si trattava di nessuna truffa assicurativa, infatti: “L’unico episodio è quello dello scorso anno, non ho ricevuto minacce, ma non mi arrendo, loro hanno distrutto e io ricostruisco. Questa è la mia terra sono loro che devono andare via. Io resto! Qualcuno ha insinuato che poteva essere una truffa assicurativa. Io non ho assicurazioni e il lido per me e la mia famiglia era un figlio da crescere.”

LA RICHIESTA D’AIUTO

Oggi, il tiotlare, attraverso Marilena Natale, in una diretta ha lanciato un appello: “Il lido Verde è stato il simbolo e il lavoro di una famiglia per bene, la famiglia Spina. Qualche sciacallo tre giorni fa ha pensato di polverizzare gli sforzi e i sacrifici fatti, un incendio doloso ha distrutto tutto. La famiglia Spina non voleva fare nessun imbroglio assicurativo. Adesso tocca a noi gente per bene, quello che il male distrugge, la camorra distrugge noi dobbiamo ricostruirlo, tante piccole gocce fanno il mare. Aiutiamo Luciano!”

Post di Marilena Natale:La camorra distrugge e noi ricostruiamo! QUESTA È LA NOSTRA TERRA!! INSIEME VINCEREMO! #unitiricostruiamoillidoverde #lacamorraéunamontagnadimerda. IBAN IT55H0898775040000000001290

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui