Incidente a Giugliano: la giovane è ancora grave in terapia intensiva

GIUGLIANO – E’ in terapia intensiva, in fase di miglioramento ma comunque ancora in gravi condizioni, la giovane di 28 anni che nella giornata di ieri è stata coinvolta in un tragico incidente d’auto in via Casacelle intorno alle ore 17:00 circa.

La giovane si trovava a bordo della sua Toyota Yaris quando si è scontrata con un’altra auto. Le due vetture sono andate completamente distrutte e sono state sequestrate dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Giugliano/Villaricca.

Nello schianto, la donna ha riportato un polmone perforato, la milza spappolata e due costole fratturate. Meno gravi invece kle conseguenze per l’altro giovane a bordo della Stelvio.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui