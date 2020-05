By Gianluca Russo

L’uomo era stato trasportato al pronto soccorso già in condizioni critiche

Investito da un’auto, Natale muore in ospedale dopo 11 giorni di agonia





COSENZA – Tragedia in Calabria dove un uomo è morto a causa di un tragico incidente dopo 11 giorni di agonia. E’ morto all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove era stato portato in condizioni critiche la notte di sabato 16 maggio, Natale Zafferano, di 41 anni. La tragica scomparsa è avvenuta ieri. L’uomo stava attraversando la strada su viale della Repubblica quando era stato investito in pieno da un’auto, una Ford Fiesta, condotta da una donna.

Numerosi i messaggi di cordoglio per ricordare Natale.

“Caro Amico mio – scrive Giulio – abbiamo lavorato insieme, sofferto insieme da piccoli in quel maledetto collegio a Carolei.Mi hai gelato il cuore, R.I.P.”.

