Ischia, spiaggia con scarico abusivo di vernici: tutto va a finire in mare

ISCHIA – E’ davvero disastrosa la situazione in cui si presenta la spiaggia di Cava dell’Isola a Forio d’Ischia. L’area, dove nella mattinata del 21 maggio è stato fatto un sopralluogo dai Verdi campani, è completamente invasa da rifiuti riportati dal mare e da materiale scaricato dall’uomo, in un canale di scolo, che si riversa in mare, è presente un liquido biancastro, presumibilmente si tratta di vernice, vi sono dei rischi di crolli ed ovunque dalla sabbia spuntano fuori chiodi e putrelle arrugginite.

“La spiaggia così come è impraticabile ed anche pericolosa. Anzitutto vi è un totale stato di degrado e di abbandono, ci sono rifiuti ovunque, ma ciò che più preoccupa è l’instabilità dell’area dovuto al rischio crolli, dovuti soprattutto all’abusivismo edilizio, abusivismo che nonostante tutto continua ad essere praticato in questa zona. C’è poi questo liquido di colore biancastro che si versa in mare, pensiamo che potrebbe trattarsi di vernice, non lo sappiamo con certezza, ma lo scopriremo presto. Abbiamo allertato ed inviato una nota alla Capitaneria di Porto per segnalare la gravità della situazione e richiedere dei provvedimenti, bisogna mettere in sicurezza l’area, ripulire e bonificare la spiaggia, e mettere fine all’abusivismo. Ischia è un’isola che vive prevalentemente di turismo ma se si procede in questa direzione, lasciando che il mare, le spiagge ed i luoghi più belli vadano verso il degrado e diventino via via più inquinati si rischia seriamente di perdere la maggior risorsa del territorio ed i turisti potrebbero non essere più spinti a venire qui.”- ha dichiarato il Consigliere Regionale del sole che ride Francesco Emilio Borrelli assieme al commissario dei Verdi dell’Isola d’Ischia Mariarosaria Urraro.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui