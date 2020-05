La storia di Enza, operatrice sanitaria di Giugliano, guarita dal Coronavirus. “Al Loreto Mare sono stati degli angeli”

La donna è ora in isolamento domiciliare. “Senza l’eccellente equipe che mi ha seguita non avrei affrontato la battaglia con la stessa forza”.

GIUGLIANO – Ha la voce quasi rotta dall’emozione Enza Palma, 45enne di Giugliano, operatrice sanitaria in un ospedale napoletano mentre racconta la sua esperienza all’ospedale Loreto Mare di Napoli, dove è stata ricoverata per aver contratto il Coronavirus. OSS da tanto tempo, Enza è da 21 anni che aiuta amorevolmente il prossimo con il suo lavoro, ma questa volta le cose sono andate diversamente.

“Era il 9 marzo quando ho avvertito i primi sintomi. Facevo fatica a respirare e dopo aver preso una tazza di caffè mi sono accorta che per me non aveva lo stesso sapore. Olfatto e gusto sono andati via quasi subito accompagnati da mal di testa. Dopo qualche giorno una linea di febbre, tosse, la telefonata al medico di base, poi immediatamente il tampone. Positivo. Nel giro di due giorni mi sono ritrovata nell’ambulanza del 118 – con una barrella contenitiva – per recarmi all’ospedale Covid- 19 di Napoli.

“Sono stata 24 giorni ricoverata in ospedale e mi hanno curato come da protocollo. Non mi hanno sommistrato la cura del dottor Ascierto, riservata ai casi più gravi. E’stata un’esperienza molto forte. Mi sono ritrovata da un giorno all’altro in isolamento in una stanza d’ospedale senza poter vedere nessuno. Comunicavo con i miei cari tramite videochiamate e chat. E’ una dura prova fisica e psicologica, ma non avrei mai superato questa battaglia con la stessa forza se con me non ci fossero stati dei meravigliosi medici ed infermieri”.

Sappiamo che l’intera equipe che ti ha seguita al Loreto Mare è degna di lode e fatta di persone eccellenti sia dal punto di vista professionale che umano. C’è qualcuno che vuoi ringraziare in particolar modo?

Ringraziare solo una persona in particolare sarebbe riduttivo. La squadra che mi ha seguita era formata da uomini e donne non solo professionali, ma di una grandissima umanità. Si sono presi tutti cura di me ad ogni livello. E’ stato un lavoro di squadra eccezionale. Dietro ai loro dispositivi di protezione personale riconoscevo il loro sguardo ricco di amore. Mi hanno accolta con un mazzo di fiori di carta e degli ovetti di cioccolata. Era il giorno di Pasqua. Poco dopo mi hanno consegnato delle lettere scritte dai figli di medici ed infermieri a testimonianza del fatto che non solo solo dei grandi professionisti, ma anche delle grandi persone. Anche io svolgo questo mestiere, lavoro con passione e dedizione, e mi sono emozionata. Mi sono riconosciuta nei loro occhi. Il nostro lavoro è un lavoro che coinvolge tutta la famiglia. I nostri sacrifici sono anche i sacrifici dei nostri figli, dei nostri genitori.

Come si svolge una giornata in un reparto covid? Infermieri e medici ti somministrano la cura e aggiornano ogni giorno i familiari sulla situazione del paziente. Mi hanno fornito di un telefono in stanza con il numero dedicato per chiamare il personale in caso di bisogno. A volte non riuscivo neanche a comporre che già erano in stanza. Mi hanno curato con amore, impegno e devozione al lavoro e poi la struttura ospedaliera è molto all’avanguardia. Tutto il personale è dotato di dpi e ci sono percorsi dedicati con zone filtro. E’ davvero molto organizzato.

Quando ti hanno dimesso? Dopo 24 giorni di ricovero e dopo la tac e due tamponi negativi consecutivi a distanza di 48 ore, l’altro ieri sono stata dimessa. Ho ricevuto una tuta, mascherina e copriscarpe monouso per lasciare l’ospedale.

Cosa hai provato quando hai varcato la porta di casa? Quando esci da una struttura protetta ti senti confusa ed anche un pò stordita.Poi ti fai forza da sola. Sono in isolamento fiduciario e dovrò rimanere in casa – da sola – per 14 giorni. Il personale del Loreto Mare mi ha chiamato quasi ogni ora per sapere come mi sento. Misuro febbre e saturazione ed ora sto meglio. La prima notte a casa è stata insonne, spero che con il passar dei giorni vada sempre meglio. E’ stata un’esperienza che mi ha segnato sia professionalmente che umanamente. Ha arricchito il mio bagaglio personale. Voglio ringraziare ancora a gran voce tutta l’equipe dell’ospedale Loreto Mare. Senza di loro, non avrei affrontato questa battaglia con la stessa forza. Sono stati i miei angeli custodi”.

Enza in reparto Covid con i suoi “Angeli Custodi”