La vittoria del Cotugno di Napoli: terapia intensiva libera

NAPOLI – Il coronavirus ancora non è stato sconfitto ma si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel: nel reparto di rianimazione del Cotugno di Napoli non ci sono più malati di Covid 19. E’ stato uno dei reparti di trincea che per mesi ha tenuto testa all’epidemia.

LE DICHIARAZIONI FLORENTINO FRAGRANZA

Il primario della rianimazione, Florentino Fragranza, al Mattino ha dichiarato: “La malattia sembra avere cambiato il suo volto resta oggi circoscritta a pochi casi e di questi nessuno con complicanze broncopolmonari prima manifestazione di una grave malattia sistemica né il quadro tromboembolico che avevamo imparato a riconoscere e che evolveva repentinamente in una insufficienza multiorgano sembra più affacciarsi al letto dei pazienti. Ovviamente proprio perché sconosciuto e imprevedibile questo virus va ancora temuto”.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK