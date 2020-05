Ladri in azione nell’agro aversano: forzano l’ingresso di un bar e rubano l’incasso

LUSCIANO (CE) – Raid nella notte in un bar dell’agro aversano. E’ accaduto in via Leopardi, a Lusciano. Tre malviventi hanno fatto irruzione nell’attività commerciale, come testimoniato da un video postato sulla pagina Facebook del bar “Gabriele”, oggetto del raid dei ladri. La banda, giunta in zona a bordo di un’auto scura, è riuscita ad entrare nella caffetteria forzando l’ingresso con le armi da scasso. I ladri hanno portato via i soldi presenti nelle casse.

“In questo periodo abbiamo affrontato mille difficoltà – scrivono i titolari dell’esercizio- ma senza abbatterci e con tanta forza di volontà stiamo ripartendo. Purtroppo, ad oggi, dobbiamo fare i conti anche con la disonestà che continua a fare danni…non ne possiamo più! Ma non ci fermiano, andiamo avanti più forti di prima coscienti e speranzosi che la giustizia faccia il suo dovere.”

Un altro raid si è verificato, sempre questa notte, in un supermercato della provincia di Caserta. Anche in quel caso, il furto è stato documentato dalle immagini di videosorveglianza.

IL VIDEO: