L’Italia torna a splendere: è tra le 10 mete turistiche più sicure secondo il New York Times

Per la testata americana il Bel Paese si distingue a livello di sicurezza per le prossime vacanze





NEW YORK – In un recente articolo il New York Times, una tra le testate giornalistiche più importanti a livello mondiale, ha stilato una classifica dei 10 luoghi più appetibili per le prossime vacanze estive, non solo per la bellezza degli scenari che questi propongono, ma anche a livello di sicurezza, fattore fondamentale per la scelta della villeggiatura post Coronavirus.

L’articolo usa come unità di misura le date di fine lockdown dei singoli Paesi, operando un calcolo sulle conseguenti tempistiche di riapertura del turismo. Se è vero, infatti, che l’Italia è stata una delle nazioni più colpite a livello mondiale, soprattutto in termini di deceduti (32.486 ad oggi ndr), è anche vero che essendo stata la prima nazione (al di fuori della Cina, focolaio originario del virus) a registrare casi, si suppone sia anche tra le prime ad uscire dalla crisi.

“L’economia italiana già sofferente ha subito un colpo enorme dopo quasi due mesi di chiusura e un calo del 95% del turismo”, afferma l’autrice dell’articolo Lauren Sloss, “e l’industria nazionale del turismo ha predetto nel settore una perdita di 20 milioni di euro per quest’anno, rispetto alle cifre del 2019″. È dunque impellente la necessità di ripresa, e l’articolo del New York Times fa ben sperare sulla percezione italiana all’estero, per quanto riguarda le prossime vacanze estive.

Trovate qui sotto il link all’articolo originale sul New York Times:

https://www.nytimes.com/2020/05/08/travel/travel-reopenings-virus.html?action=click&module=Editors%20Picks&pgtype=Homepage