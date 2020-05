MARCHE – L’Italia torna a tremare: registrato terremoto di magnitudo 3.6.

La forte scossa è stata avvertita intorno alle 4.00, in varie località delle Marche. Come rivelato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto ha avuto un intensità pari ad una magnitudo di 3.6. L’epicentro è stato localizzato a 11 km di profondità, a 4 km a ovest di Amandola, in provincia di Fermo. Quest’ultima fu duramente danneggiata dal terremoto del 2016, per tale motivo forte è stata la paura degli abitanti che nella notte hanno avvertito il sisma. Il sisma è stato, infatti, avvertito fino ad Ascoli Piceno.

Amandola aveva registrato nella mattinata di lunedì una scossa di magnitudo 2.4. Mentre in serata, nel maceratese si era rilevato un evento sismico di magnitudo 2.6. Sempre nella giornata di lunedì, un terremoto di intensità pari 3.3, aveva colpito anche la provincia di Trapani, in Sicilia.

Si attendono eventuali aggiornamenti circa danni a cose o persone, non ancora rivelati.

