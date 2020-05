Lombardia, crolla il tasso di contagi R0. A Cremona nessun morto: non succedeva da 73 giorni

LOMBARDIA – L’indice di contagiosità del coronavirus in Lombardia è inferiore alla media italiana. Lo dice il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. “Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l’aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo l’indice R0. Al momento sappiamo che in Italia è 0,80, quello della Lombardia è 0,75”. ha detto Sala. “E’ importante rimanere sotto l’uno – ha aggiunto – e questo è il compito di tutti noi”.

A Cremona ieri non si sono registrati morti per Covid, non succedeva da 73 giorni. A riportare la notizia è la Provincia di Cremona, che riporta anche la richiesta del prefetto Vito Danilo Gagliardi a controlli attenti nelle aree verdi dove ieri si sono presentati in tanti. Per questo ha convocato stamattina «il comitato delle forze dell’ordine e dei sindaci di riferimento per chiedere controlli straordinari e mirati per evitare assembramenti. Chiederò – ha assicurato – massima severità».

