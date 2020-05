Tensione sul lungomare, donna senza mascherina trascinata dai vigili. Polizia Municipale accerchiata dai presenti

By Antonio Galluccio





SALERNO – La giornata calda fuori stagione ha indotto in tanti a stare a godersi un pò di refrigerio sul lungomare di Salerno. Ovviamente in tempi di Covid ci sono regole ben precise da rispettare come il distanziamento sociale l’uso delle mascherine e il divieto di assembramenti.

E i vigili urbani di Salerno proprio in virtu di questi protocolli ha effettuato i propri controlli. Nel momento in cui gli agenti hanno richiamato qualcuno perchè non indossava i dispositivi previsti, c’è stato qualcuno che ha inveito conto i vigili creando attimi di tensione e nervosismo alla richiesta delle generalità. Dopo qualche minuto è tornata la calma.

IL VIDEO

fonte: Salerno Notizie