MARANO – Lutto a Marano dove all’età di 57 anni si è spenta Anna Maria Rinaldi, da tutti conosciuta come “Mery”. La donna è deceduta nella giornata di ieri dopo aver a lungo lottato contro un terribile male. Conosciuta da tutti e ben voluta, Anna Maria insegnava in un asilo di Marano.

Il rito funebre si è tenuto alle ore 10 di questa mattina in forma privata come da disposizioni per l’emergenza Covid.

