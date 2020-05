POZZUOLI – Lutto a Pozzuoli per la morte di Errico di Mare. L’uomo aveva 50 anni, lascia la moglie, Carolina, ed un figlio. Non sono state rese note le cause del decesso. I funerali avranno luogo tra poco, dalle 11:30 di oggi, domenica 17 maggio, presso la concattedrale di San Paolo, nella zona di Monteruscello, dove Errico viveva. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per ricordare l’uomo.

