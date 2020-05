By Gianluca Russo

Lutto in città: addio a Massimo, noto farmacista, stroncato da un brutto male





SAN MARCO DI CASTELLABATE (SA) – Cordoglio in Cilento dove nella giornata di ieri è venuto a mancare un noto farmacista. E’ deceduto, infatti, all’età di 47 anni (ne avrebbe compiuti 48 a novembre), il dottor Massimo Baldi, titolare dell’omonima farmacia a San Marco di Castellabate, in provincia di Salerno. Il farmacista, sposato e padre di famiglia, era malato da tempo ed ha perso, purtroppo, la sua battaglia per la vita.

Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia sui social network.

“Una notizia bruttissima – scrive Mariacristina – mai e poi mai avrei voluto leggere, Massimo da piccolo insieme a Milena erano sempre a casa da noi lì abbiamo cresciuti si può dire, un immenso dolore oggi condoglianze alla sua famiglia. r. i.p.”.

“Che terribile notizia – commenta Roberta – Sono incredula. Lo ricordo come una persona gentile e dalla grande professionalità. Possa riposare in pace. Che la terra ti sia lieve”.

