Lutto nel mondo del calcio: è morto Gigi Simoni

ITALIA – Mondo del calcio in lutto per la morte Gigi Simoni. Era malato da tempo, la scorsa estate era stato colpito da un ictus, aveva 81 anni. Dopo una carriera da giocatore con le maglie di Napoli, Torino, Juventus, Brescia e Genoa, dal 1975 ha iniziato una infinita avventura in panchina allenando una lunga serie di squadre con cui è riuscito a ottenere otto promozioni in campionati professionistici.

Simoni ha allenato il club partenopeo nella stagione 1996-97 e poi nell’anno 2003-2004. Da tecnico, nel suo palmares la Coppa Uefa vinta con l’Inter di Ronaldo nel 1998.

