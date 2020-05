By Ciro De Liddo

Era stato telecronista per Sky e Mediaset





PAVIA – Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto a 55 anni Cesare Barbieri.

Lutto nel mondo del giornalismo. Nella giornata di ieri, è deceduto dopo una lunga malattia aggravata da un ictus, Cesare Barbieri. Il noto giornalista sportivo aveva 55 anni e da diverse settimane era ricoverato in una struttura sanitaria specializzata in neurologia.

Cesare Barbieri, originario di Vigevano in provincia di Pavia, aveva fatto i suoi esordi a Radio Pavia e al settimanale locale “Il Lunedì”. Successivamente, durante la sua carriera, ha iniziato a collaboratore con diversi emittenti televisive come 7 Gold, Mediaset, Espn Classic e con la piattaforma Tim.

Nell’ultimo periodo della sua vita, invece, stava lavorando per Infront e il magazine sulla serie B per la Lega Calcio. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social dei colleghi che lo ricordano per la sua professionalità e personalità sempre allegra.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK