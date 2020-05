Lutto nel mondo dell’informazione: muore il giornalista napoletano Sandro Petrone

ROMA – Il giornalista di origini napoletane Sandro Petrone è deceduto nella giornata di oggi: inviato speciale e di guerra, volto noto del Tg2, conduttore dell’edizione delle 13 dal 1997 al 2012, è morto a 66 anni a Roma. Aveva lavorato per i quotidiani e poi dal 1979 per poi cominciare la sua collaborazione con la prima rete nazionale.

Come inviato — primo italiano a trasmettere dal Kuwait liberato, ex Jugoslavia, Kosovo, Iraq, Libano, attentati dell’11 settembre in Usa, attentati dell’11 marzo a Madrid, Iran, Afghanistan, Libano, Libia — è stato anche il primo giornalista italiano a coprire grandi eventi usando una propria telecamera (Guerra del Golfo, crollo dell’Urss, Guerra in Jugoslavia). Petrone aveva lavorato nelle sedi di corrispondenza di New York, Londra, Parigi, Mosca.

«Chi fa informazione — sosteneva — è al servizio dei cittadini. Le informazioni servono alle persone per vivere, per avere una rappresentazione corretta del mondo in cui devono muoversi. Truccare le carte vuol dire truccare la vita della gente. È come un omicidio. Fisico, non solo ideologico».

