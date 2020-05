Malviventi in azione a Frattamaggiore: colpiti una cornetteria e un tabacchi

Episodi di criminalità che si verifica in un momento in cui i cittadini sono a casa a rispettare le regole

FRATTAMAGGIORE – Doppio colpo nella notte a Frattamaggiore nella notte tra sabato e domenica: gli esercizi commerciali colpiti e svaligiati sono una cornetteria e un tabacchi. Un episodio di criminalità che si verifica in un momento estremamente delicato per l’Italia e anche per la nostra Regione: un segno evidente che oltre a combattere contro il Coronavirus, bisogna fronteggiare anche l’illegalità.

“Mentre la gente è in casa a rispettare le regole, questi parassiti scendono in strada violando le regole e commettendo reati, danneggiando onesti cittadini. È questo, purtroppo, uno dei problemi da affrontare nella fase due oltre alla convivenza con il virus, la criminalità. Sarà fondamentale mettere un freno alla delinquenza che cercherà di riappropriarsi dei “suoi” spazi, di ritornare all’illegalità dilagante approfittando della mancanza di lavoro e delle difficoltà economiche, altre due criticità che, con la pandemia, sono diventante ancor di più all’ordine del giorno. Servono nuovi strumenti per limitare la crisi economica e bloccare la criminalità che nei momenti di difficoltà ne approfitterà per rafforzarsi. Così come occorrerà tutelare l’ambiente che, con la quarantena, è tornato ai suoi standard qualitativi, con la natura che ha mostrato tutta la sua potenza e il suo splendore. Tutelarlo, impedire di ritornare al passato, vuol dire proteggere noi stessi” dichiara Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

