Mamma porta le bimbe a mare: interviene Polizia e le fa sgomberare

By Daniele Bahri





SALERNO – Era sulla spiaggia con le sue due bimbe quando a bordo di due moto d’acqua sono arrivati gli agenti della Polizia di stato e le hanno intimato di andare via. E’ quanto accaduto sul lungomare di Salerno nella giornata di oggi.

Il video è stato pubblicato in rete e sta facendo rapidamente il giro dei social. Tante le lamentele da parte dei cittadini che si chiedono quando finirà tutto questo. Lamentele che sono scaturite anche in quanto la donna era da sola con le figlie e non si era creato nessun assembramento.

