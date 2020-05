Mangia un panino all’esterno del pub: chiusura per 5 giorni, multe a titolare e cliente

POMPEI – Un pub di Pompei, il Biffi Tavern, è stato sanzionato con la chiusura dell’attività per 5 giorni ed una multa di 400 euro per il titolare per inosservanza del decreto ministeriale che contiene le misure anti-contagio da Covid-19. Questo il risultato dei controlli effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri del comune vesuviano nell’ambito dell’attività di prevenzione dal Coronavirus. Un cliente del pub di via Carlo Alberto, infatti, aveva ordinato un panino consumandolo all’esterno del locale, contravvenendo così alle regole imposte dal nuovo decreto anti Covid-19. Così, i Carabinieri sono intervenuti ed hanno multato per 400 euro il titolare del pub e 280 euro il ragazzo che aveva consumato il pasto all’esterno. E’ stata disposta la chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni.

