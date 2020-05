Mascherine e gel igienizzante non a norma: maxi sequestro nel napoletano

ISCHIA – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in due esercizi commerciali di Forio oltre 80 litri di gel disinfettante e 3600 mascherine chirurgiche protettive sprovviste delle necessarie autorizzazioni. In particolare, i finanzieri della Tenenza di Ischia hanno individuato il gel già confezionato per la vendita in flaconcini di diversa misura, prodotto ed etichettato in proprio dal titolare in assenza delle previste autorizzazioni del Ministero della Salute.

Il prodotto pseudo disinfettante sequestrato recava all’esterno un’etichetta con dicitura ingannevole, riportante la nomenclatura di tipici componenti igienizzanti e battericidi allo scopo di frodare i consumatori creando una falsa aspettativa sul prodotto acquistato, in termini di origine, provenienza e qualità, mentre le mascherine chirurgiche erano vendute con marchio CE non conforme al regime previsto.

E’ in corso l’analisi della documentazione contabile acquisita durante il controllo, allo scopo di verificare se vi siano state forme speculative nella compravendita del prodotto igienizzante. I tre responsabili sono stati denunciati per contraffazione e frode in commercio.

L’operazione dei finanzieri di Ischia ha consentito di sventare la commercializzazione di dispositivi che non avrebbero assicurato alcuna protezione contro il contagio, in quanto non certificati dalle Autorità preposte.

COMUNICATO STAMPA

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui

Diventa fan su Facebook, clicca Mi Piace sulla nostra fanpage