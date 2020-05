NAZIONALE – Maturità ai tempi del Coronavirus, i presidi contro l’Azzolina: “Servono subito regole chiare”.

Nella giornata odierna prende il via ufficialmente la Fase 2. Tantissimi ancora i dubbi che avvolgono la questione scuola. Infatti, si teme che la scuola con distanziamento possa creare più problemi della modalità online. Subito, la prima questione che ha generato il caos è quella dell’esame di maturità. Come si potrà svolgere in sede tenendo distanti alunni e professori?

La domanda è stata posta dai dirigenti degli istituti italiani che hanno fortemente criticato il ministro Lucia Azzolina, richiedendo regole più precise e chiare. Il ministero dell’istruzione, infatti, ha deciso che gli esami di maturità si svolgeranno a scuola, ma non sono state illustrate le modalità per attuare ciò. Come riportato da IlMattino, l’Associazione nazionale dei presidi ha lanciato un appello all’Azzolina, avanzando i loro dubbi. Inoltre, hanno richiesto risposte concrete entro il 7 maggio. Si dovrebbe svolgere, proprio in quel giorno, in incontro online con il Ministero dell’Istruzione.

“Deve essere affrontato e risolto al più presto il vero problema – spiega Antonello Giannelli, presidente Anp – definire specifici protocolli di sicurezza, le procedure e le connesse responsabilità. Non possiamo lasciare sole le scuole e i dirigenti che ne gestiscono l’attività nel decidere come organizzarsi. Servono regole chiare e servono subito”.

Situazione ancora non chiara, anche quella dell’inizio del prossimo anno scolastico. Stando a quanto affermato dal ministro in precedenza, le scuole potrebbero riaprire il 1 settembre e con classi divise a metà. A questo punto dirigenti scolastici e professori si chiedono come si potranno svolgere le lezioni con le classi dimezzate. Come si potrà gestire la metà degli studenti che resteranno a casa?. Infatti, tra le ipotesi c’è quella di far alternare i ragazzi tra casa e scuola, in modo da evitare le classi pollaio.

Quest’idea, però, non raccoglie il favore dei sindacati. “La ripresa in sicurezza delle attività scolastiche – ha spiegato la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan – è un tema importante e delicato che riguarda milioni di famiglie e di studenti. Occorre aprire un confronto serio a Palazzo Chigi. La turnazione e la didattica a distanza sono improponibili per il livello di povertà di tante famiglie e la scarsa diffusione della banda larga”.

A questo proposito, l’Azzolina ha affermato che il Ministero è al lavoro per cercare soluzioni flessibili che si dovranno adattare alle varie fasce d’età degli studenti. Queste soluzioni, terranno conto anche delle strutture scolastiche e della specificità delle diverse realtà territoriali, oltre alla minaccia di contagio.

Per saperne di più, non bisogna far altro che aspettare un’ordinanza ufficiale del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

