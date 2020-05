By redazione

L’annuncio in diretta Facebook del Ministro Lucia Azzolina

Maturità, ora è ufficiale, l’esame si terrà in classe: nessun 6 politico





ITALIA – L’esame di Maturità 2020 si terrà in classe: l’annuncio in diretta Facebook è stato dato dal Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Esame dal 17 giugno in presenza, con gli studenti che dovranno partecipare ad una prova orale alla quale saranno assegnati fino a 40 punti (gli altri 60 saranno attribuiti tramite crediti formativi).

L’ANNUNCIO

“La decisione di chiudere la scuola è una scelta che io ho condiviso, un “sacrificio enorme”, ma “una scelta necessaria” che andava presa assolutamente e di cui il Governo si assume tutta la responsabilità politica. “Tenere le scuole chiuse ha permesso di salvare le vite umane”.

Adesso inizia una fase diversa e il primo passo è l’esame di stato in presenza, reso possibile grazie al lavoro congiunto tra Ministero dell’Istruzione e il comitato tecnico scientifico. Ma la Azzolina tranquillizza studenti e insegnanti, così come il personale ATA che sarà impiegato nelle scuole per permettere lo svolgimento degli esami di Maturità 2020: ogni operazione avverrà nella massima sicurezza.

