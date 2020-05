Melito, Ciro muore a soli 33 anni: era il nipote del nostro collega Marcello Curzio

MELITO/PORDENONE – Lutto a Melito per la morte di Ciro Gagliardo, ennesima vittima della “Terra dei Fuochi”. L’uomo aveva 33 anni ed era affetto da un cancro al colon. Gagliardo lavorava come infermiere all’ospedale Monaldi di Napoli così come la sua compagna, Laura. Il padre Antonio, giuglianese, è in pensione da qualche mese ed era lo storico caposala del reparto di cardiologia al Cardarelli. Ciro era ricoverato in un centro oncologico di eccellenza, a Pordenone, ma purtroppo non sono serviti due interventi chirurgici a salvarlo.

Ciro abitava in via Fratelli Bandiera, una traversa di via Giulio Cesare, a Melito, e si sarebbe trasferito a breve a Castel Volturno con la sua compagna. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Vincenzo Romano nel rispetto delle norme anti-contagio e sono stati officiati dal vice parroco, don Francesco. Alla fine della cerimonia, un lunghissimo applauso a distanza degli amici di Ciro ha saluto la bara bianca.

Ciro era il nipote del nostro collega Marcello Curzio (era il figlio della cugina, Margherita Toscano), al quale tutta la nostra redazione porge le più sentite condoglianze.

Questo il suo post sul suo profilo Facebook, in ricordo del nipote: