By Redazione Sportiva

La nostra redazione raccontó in esclusiva l’incontro tra il belga e De Laurentiis all’Hotel Vesuvio nel mese di marzo

Mertens-Napoli, è fatta! Accordo sul rinnovo, l’attaccante in maglia azzurra fino al 2022





NAPOLI – Nel pomeriggio era arrivata l’indiscrezione, Driens Mertens resterà al Napoli e la conferma arriva anche da Skysport. Gianluca Di Marzio ha rivelato che il giocatore è riuscito a trovare un accordo con De Laurentiis ed è pronto a restare nella città campana.

“È sempre stata la sua priorità restare a Napoli, è stato accontentato: c’è l’accordo tra Mertens e il Napoli per il rinnovo fino al 2022“, scrive in un post su Twitter il giornalista. Il giocatore aveva preso in considerazione anche altre offerte, compresa quella dell’Inter.



Ulteriori conferme raccolte dalla nostra redazione confermano l’accordo fatto: Mertens vestirà la maglia azzurra fino al 2022

Il 1 marzo scorso Il Meridiano News raccolse in esclusiva le immagini dell’incontro tra il belga ed il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. L’incontro che avvenne all’hotel Vesuvio fu il preludio all’accordo totale trovato oggi.