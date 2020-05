Meteo, weekend estivo: temperature al di sopra dei 30 gradi, aiuto contro il Covid 19

By Giovanna Iazzetta

ITALIA – In arrivo sulla penisola una vera e propria bomba di calore per il week end. Le temperature registrate saranno al di sopra dei 30 gradi, temperature che saranno d’aiuto, come condotte da alcuni studi scientifici, contro il coronaviurs.

Una vasta e imponente area di alta pressione proveniente dalle aride e roventi zone del deserto del Sahara si è innalzata fino a raggiungere l’Italia. Ciò favorirà una stabilità dell’atmosfera e un graduale aumento delle temperature che in alcune regioni potranno raggiungere valori estivi. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che fino a domenica pomeriggio il sole sarà l’assoluto protagonista del tempo su gran parte delle regioni potendo splendere in un cielo sereno o poco nuvoloso.