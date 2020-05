Michele vittima del Coronavirus, la denuncia della moglie: “Rubati documenti e oggetti che aveva in ospedale”

TORRE DEL GRECO – Tante sono le vittime causate dal Coronavirus, tante le famiglie che hanno subito un lutto senza nemmeno poter salutare i propri cari. Un uomo di Torre del Greco è deceduto lo scorso 22 marzo: si tratta di Michele Di Donna, 46enne, commercialista. Il Covid-19 ne ha determinato la morte in sole due settimane. A raccontare la sua storia è la moglie, Cira Montella, 44enne. La coppia risiedeva a Torre del Greco con le figlie di 20 e 15 anni: dopo quaranta giorni di sofferenza, Cira ha deciso di rompere il silenzio e descrivere il dramma che l’ha profondamente colpita, cambiando per sempre le sorti della sua famiglia.

Ricoverato presso l’ospedale di Castellammare di Stabia, è stato successivamente trasferito presso la struttura ospedaliera di Boscotrecase quando le sue condizioni si sono complicate: Michele è riuscito a contattare telefonicamente la moglie solo per un’ora dopo essere stato appena ricoverato.

Come riporta il sito “Mariellaromano.it”, Cira è stata trafitta non solo dal dolore per la perdita del proprio marito ma anche dal fatto che non le sono stati restituiti i beni in suo possesso, ossia documenti d’identità, carta di credito e bancomat. La donna afferma di non sopportare il pensiero che qualcuno possa aver preso i suoi effetti personali mentre il marito era incosciente o attaccato al respiratore o addirittura già deceduto. La denuncia è stata fatta solo adesso perchè Cira ha continuato a sperare che prima o poi le sarebbero stati restituiti gli oggetti di Michele: un bene prezioso non solo da un punto di vista economico ma anche e soprattutto emotivo.

La donna ha chiesto la restituzione all’ospedale di Boscotrecase ma, al momento del trasferimento, Michele non aveva nulla addosso. A quel punto, Cira si è rivolta all’ospedale di Castellammare, chiedendo dove fossero stati riposti i vari oggetti che il defunto aveva con sé. Dopo qualche giorno, le è stato consegnato solo il cellulare: nessuno ha saputo fornire informazioni in merito a vestiti, oggetti, giubbotto, scarpe, occhiali.

La donna conclude l’intervista rilasciata a “Mariellaromano.it”, dicendo di aver presentato una denuncia, arrabbiata che non si è avuto alcun rispetto per il dolore che la sua famiglia sta vivendo. Avendo saputo che situazioni analoghe si sono verificate anche per altre persone, intende evitare che possa ripetersi. “Nessuno ha il diritto di strappare l’ultimo filo che ci unisce con chi se ne è andato”- afferma Cira.

