Milano, balli e canti in strada per “festeggiare” l’inizio della “Fase 2”

MILANO – Balli e canti a Milano, in via Nino Bixio, per “festeggiare” l’inizio della “Fase 2” e la fine del lockdown. Le immagini che girano in rete mostrano molte persone in strada che si divertono tra balli di gruppo, e musica “a palla”, con distanze di sicurezza non rispettate. Molti dei presenti non avevano neppure le mascherine. Numerosi i commenti di disapprovazione sui vari gruppi Facebook dove il video è stato condiviso, ignorando gli appelli di Conte al rispetto del distanziamento sociale.

Ci rivediamo tra 15 giorni…..tempo di incubazione” – si legge in alcuni commenti – “Speriamo di non ritornare ad rinchiuderci nelle case”, “Non hanno capito niente mi sa, ritorneremo alle fase 1”.

La battaglia contro il coronavirus è tutt’altro che vinta e la prudenza dovrebbe farla da padrona.

IL VIDEO: