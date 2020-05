Minacce di morte al Sindaco di Casalnuovo: “Ci sono odiatori di professione”

CASALNUOVO DI NAPOLI – Il Sindaco di Casalnuovo di Napoli, Massimo Pelliccia, è stato minacciato di morte nella serata di ieri. A raccontare lo sconcertante episodio è stato lo stesso primo cittadino del comune a nord di Napoli.

“Ieri sera – scrive Pelliccia sulla sua pagina Facebook – dopo un’ennesima giornata di lavoro, sono stato costretto a denunciare uno squilibrato che si è presentato fuori casa mia, dove c’erano mia moglie e i bambini, per minacciarmi di morte. Si avete capito bene. Mentre io ero ancora in Comune, lui si è presentato a casa mia per spaventare la mia famiglia mentre io non c’ero: in pieno stile camorristico.

Oramai fare gli odiatori, in questa città, è diventata una professione: hanno uno stipendio. Tutto il giorno sui social a creare account falsi che vengono usati per insultarmi, screditare l’incredibile lavoro fatto e per infierire sulla disperazione delle persone su cui questa emergenza si è abbattuta più violentemente. Ed é da questo clima che nascono vicende come queste. Che pena e che pagliacci che siete, sapete sputare solo veleno. Ovviamente nessun passo indietro!”.

Numerosi i messaggi di solidarietà al primo cittadino casalnuovese.