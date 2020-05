By redazione

Mugnano, investe il vicino dopo una lite: arrestato per tentato omicidio

MUGNANO – A seguito di un litigio per motivi condominiali, ha travolto con la propria auto un vicino di casa ed è scappato senza prestare soccorso. Dovrà rispondere di tentato omicidio un 45enne di Mugnano arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli Nord.

Le indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord si sono avvalse delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti per delineare un grave quadro indiziario nei confronti del 45enne. Secondo quanto ricostruito, infatti, lo scorso 1° maggio l’uomo, a seguito di un litigio con un vicino di casa per motivi condominiali, ha travolto con la propria autovettura la vittima, per poi fuggire omettendo di prestarle soccorso.