Muore annegato a 39 anni per salvare il figlio: addio all’ex stella del wrestling

USA – Dopo tre giorni di ricerche è stato trovato il corpo di Shad Gaspard, ex stella di wrestling e attore. Aveva 39 anni, domenica era andato a nuotare insieme al figlio di dieci anni, Aryeh, a Marina del Rey, accanto alla famosissima Venice Beach di Los Angeles. E proprio a Venice mercoledì mattina è stato notato da un bagnante il cadavere e segnalato alla Guardia Costiera che lo ha recuperato. Solo la settimana scorsa la contea di Los Angeles aveva riaperto le spiagge per l’attivitià fisica, includendo anche il nuoto, dopo il blocco totale per il coronavirus.

Secondo le ricostruzioni Gaspard prima di essere trascinato via dalle onde ha salvato la vita del piccolo spingendolo verso i soccorritori. Che hanno provato a recuperare in acqua tutti e due, ma senza riuscirci, a causa delle condizioni del mare che si era alzato improvvisamente: «Le onde erano alte due metri, sembrava di stare dentro a una lavatrice, la prima decisione è stata mettere al sicuro il ragazzino, è la scelta naturale ma ce l’ho ha detto anche lui di farlo. Quando siamo tornati indietro per recuperare anche lui è arrivata un’altra onda enorme ed è stato sommerso» hanno raccontano i bagnini intervenuti, alle tv americane.

Anche «The Rock», il popolarissimo attore Dwayne Johnson, anche lui un ex wrestler aveva lanciato un appello e pregato per l’amico scomparso. Adesso manda messaggi di cordoglio: «I miei pensieri sono per la moglie e per il figlio in questi giorni inimmaginabili».

Per Gaspard sono stati, quindi, fatali le forti correnti dell’Oceano Pacifico. Fin dalle prime ore dell’incidente, da quando l’ex wrestler era disperso in mare appunto, elicotteri e sub si sono messi alla ricerca del 39enne. Ritrovato il corpo, la prassi prevede che qualche familiare lo riconosca e così è stato. Era soprannominato«The Beast», la bestia.

In coppia con JTG aveva formato il tag team Cryme Time. Infine, una volta che si era dedicato al cinema, aveva avuto un ruolo pure nel film della Marvel, «Black Panther». E aveva fatto anche la guardia del corpo, pure a Mike Tyson, Britney Spears e Puff Daddy.

