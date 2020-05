Napoli, 13enne aggredito dal branco parla la sorella: “Sarà fatta giustizia”

NAPOLI – Parla la sorella di Umberto. I ragazzo è stato aggredito ai Colli Aminei da una decina di coetanei, successivamente identificati e denunciati.

L’aggressione è avvenuta qualche giorno fa nei giardini della zona collinare di Napoli. Le immagini furono immortalate da uno dei ragazzini ed il video divenne virale sui social. A parlare, oggi, è la sorella Francesca: “Mio fratello Umberto sta bene e fortunatamente non ha avuto danni o lesioni dall’accaduto, ringrazio tutti per l’interesse avuto nei confronti di Umberto. Ci tenevo ad esprimere la mia opinione sul comportamente del ragazzo con cui ha avuto la discussione mio fratello: per me è solo un codardo. Non ha avuto il coraggio di affrontare Umberto da solo ma ha contato sul sentirsi protetto da altri ragazzi che reputo comunque falliti”.

