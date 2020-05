Napoli 2020/2021: come sarà la squadra di Gattuso?

Giuntoli e De Laurentiis lavorano per porre le basi per il futuro

Con l’apertura delle trattative per il rinnovo di contratto del tecnico Gennaro Gattuso, il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli hanno iniziato a porre le basi per il Napoli del futuro. Un Napoli che, per forza di cose, sarà rivoluzionato e che partirà con un nuovo ciclo. Proviamo a capire chi ne farà parte tra i giocatori già in rosa e chi arriverà.

Nonostante la rivoluzione alle porte, c'è un aspetto ben noto a tutte le parti in causa, sia nel settore tecnico che in quello dirigenziale: per le prossime stagioni l'obiettivo dichiarato sarà quello di rientrare nel novero delle favorite per lo Scudetto.

E per inseguire questo ambizioso traguardo, Gattuso, il cui rinnovo potrebbe arrivare fino al 2023, ha già chiesto la conferma di molti giocatori. I due portieri, Meret e Ospina, sono sicuri di rimanere e anche nella prossima annata si giocheranno il posto da titolare. In difesa il tecnico vuole puntare ancora sulla coppia Manolas – Maksimovic, coadiuvata sulle fasce da Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, vera e propria rivelazione di questa stagione. Tra i centrocampisti resteranno in azzurro Elmas e i nuovi arrivati Demme e Lobotka. Più difficile la conferma per Zielinski e Fabian Ruiz, al centro di trattative di mercato con le big del calcio europeo. Davanti il punto di riferimento sarà ancora una volta Dries Mertens. Al suo fianco il nuovo arrivato Politano.

Estate caldissima anche sul fronte cessioni. Partiranno quasi sicuramente Callejon e Milik (su di lui ci sono Milan e Inter), così come Llorente e il mai pienamente convincente Younes. Verso l’addio anche Ghoulam e Allan, tra i giocatori più pagati in rosa, e Koulibaly. Ed è proprio il senegalese il vero ago della bilancia della sessione di mercato: è il giocatore che guadagna di più ed è valutato molti milioni. Possibile che le risorse per i prossimi acquisti arrivino dalla sua cessione.

Il primo nome individuato per sostituirlo è quello di Vertonghen del Tottenham. Centrale di esperienza, con i suoi 33 anni, è già stato seguito in molte delle ultime sessioni ma in estate si libererà a parametro zero e potrebbe essere il profilo ideale per far rifiatare i titolari. Meno convincente Malanga Sarr del Nizza, giocatore dalle grandi potenzialità ma ancora tutto da formare ad alti livelli. Si lavorerà anche sugli esterni dove sono molti i calciatori che piacciono a Giuntoli. Al momento sembrano più avanti nelle preferenze Robin Koch del Friburgo (ma costa venti milioni) e Konstantinos Tsimikas dell’Olympiacos, autore di 5 assist in venti partite nell’ultima stagione in biancorosso.

Nonostante sia il reparto al momento meglio assemblato, anche il centrocampo potrebbe accogliere qualche faccia nuova, probabilmente italiana. É notizia delle ultime ore che Giuntoli e Gattuso si siano trovati d’accordo nel provare a portare in Campania Daniele Baselli del Torino. Vecchio pallino del tecnico (aveva provato a ingaggiarlo anche quando guidava il Milan), accetterebbe volentieri di giocare per una squadra più ambiziosa e di misurarsi nelle coppe europee. Il vero sogno per la mediana, però, è Gaetano Castrovilli, rivelazione della Fiorentina e già arrivato nella Nazionale di Mancini. La valutazione dei viola è altissima, circa 40 milioni di euro.

In attacco, oltre a Petagna, acquistato nell’ultima sessione di mercato, il nome caldo è quello di Sardar Azmoun, iraniano dello Zenit San Pietroburgo, che quest’anno ha collezionato la bellezza di 10 reti e 6 assist in 21 partite.

Gli altri due profili sul taccuino di Giuntoli sono di primissimo livello. Il primo è quello di Moise Kean, ormai ai ferri corti con l’Everton di Ancelotti. All’ex tecnico azzurro piace Allan e sono già partiti i primi sondaggi per un possibile scambio. Attenzione anche al grande ritorno. Edinson Cavani ha recentemente dichiarato che non rinnoverà il contratto col PSG e dopo sette stagioni potrebbe tornare in Italia. E i tifosi del Napoli iniziano già a sognare, anche se va battuta la concorrenza di Inter, Milan e Atletico Madrid.