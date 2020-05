Napoli, 45enne sorpreso a vendere droga nell’androne di un edificio: arrestato

NAPOLI – Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Carriera Grande un uomo che, dopo aver consegnato un oggetto a due persone in cambio di qualcosa, si è diretto nell’androne di un edificio. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato nelle scale trovandolo in possesso della somma di 285 euro e rinvenendo, occultato dietro un tubo dell’acqua, un contenitore con 17 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 3 grammi.

Giovanni Fontana, 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.