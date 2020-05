Napoli, aggredisce che non vuole dargli soldi: arrestato

NAPOLI – Ieri mattina gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, è stata avvicinata da una persona che ha segnalato di aver udito delle urla provenienti da un’abitazione in via Gennaro Serra.

I poliziotti, giunti nell’appartamento, hanno bloccato un uomo in forte stato di agitazione che stava inveendo contro la madre; la donna ha infatti riferito di essere stata aggredita dal figlio poiché, come già accaduto più volte, si era rifiutata di consegnargli del denaro.

N.V., 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione e lesioni.

