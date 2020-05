By Giovanna Iazzetta

Napoli, arriva tardi al pronto soccorso per paura del Covid 19: salvato dal cuore artificiale

NAPOLI – Uomo salvato da infarto al Monaldi. Si tratta di un 46enne che accusava dolori allo stomaco e al petto, ma per paura del Covid si è recato tardi in ospedale. I sintomi erano riconducibili ad un infarto e grazie all’intuizione eccezionale dell’equipe del cardiochirurgo Petraio gli è stata salvata la vita.

L’intervento è durato otto ore che, a detta di Pretaio, “non ha precedenti in italia”. Nel caso del 46enne, infatti, è stato necessario impiantare un cuore artificiale, di ultima generazione, acquistato immediatamente dall’azienda dei colli. L’equipe citata non è a nuova a questi interventi e i numeri fanno sperare bene, visto che nel suo reparto c’è il 100% di sopravvivenza. Numeri destinati a crescere, se si pensa inoltre che il Monaldi è il punto di riferimento del Sud per questo tipo di interventi. Al Monaldi, però, questo intervento eccezionale ha permesso di salvare comunque la vita al 46enne.

