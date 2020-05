Napoli, balordi in azione: anziano scippato della collanina

NAPOLI – Durante la mattinata del 4 maggio, nel quartiere Pianura, in zona Masseria Grande, una persona anziana è stata scippata da un uomo in scooter.

Nel video ripreso dalle videocamere di un condomino della zona, inviato dal genero della vittima al Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, si vede come l’anziano, mentre porta a spasso il proprio cane, venga derubato di una collanina da una persona, a bordo di uno scooter, che gli si avvicina.

“Temevano che con l’allentamento delle restrizioni si ritornasse nelle stesse condizioni di caos, delirio ed illegalità che regnavano prima dell’emergenza sanitaria e di fatti così sta accadendo, anche sin troppo rapidamente. Bisogna essere in grado di marginare la crescita della criminalità, che si propaga molto più veemente di un virus, con pattugliamenti continui delle strade ad opera delle forze dell’ordine e tolleranza zero per i criminali, non è più il momento di andarci leggeri, i cittadini devono poter essere messi al sicuro dall’epidemia così come dai balordi e dai delinquenti.”- sono state le parole pronunciate dal Consigliere Borrelli.

