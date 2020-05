Napoli, beccato a spacciare droga a bordo dello scooter: arrestato 53enne

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Arenella, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Santa Teresa degli Scalzi un uomo a bordo di uno scooter che ha consegnato qualcosa a una persona in cambio di denaro.

I poliziotti hanno bloccato l’acquirente che è stato trovato in possesso di 41 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 80 grammi.

Errico De Fortis Nadi, 53enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

