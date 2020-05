Napoli, beccato in casa con armi e droga: arrestato 32enne

NAPOLI – Nel pomeriggio di ieri i poliziotti, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Marano Pianura presso l’appartamento di un uomo che è stato trovato in possesso di due involucri di hashish del peso complessivo di circa 87 grammi e di un revolver completo di caricatore con cinque cartucce, risultato rubato.

Emanuele Pisa, 32enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione e ricettazione di arma comune da sparo.

COMUNICATO STAMPA

