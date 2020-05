Napoli, cane tenuto nel degrado e senza acqua nè cibo: salvato dalla Polizia

NAPOLI – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in vico Croce Sant’Agostino alla Zecca poiché alcuni condomini avevano segnalato la presenza di un cane, presumibilmente di razza pitbull, in un terraneo disabitato. I poliziotti sono entrati in un’abitazione la cui porta era stata forzata ed hanno trovato un cane in condizioni igieniche precarie e senza cibo nè acqua.

L’animale, privo di chip identificativo, è stato affidato ai veterinari dell’ASL Napoli1.

