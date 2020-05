Napoli, caos alla motorizzazione: in 200 per la protesta delle autoscuole

NAPOLI – Caos alla motorizzazione civile di Napoli. Questa mattina è in corso la protesta dei titolari e istruttori delle scuole guida per la nuova tipologia d’esami da svolgersi per il conseguimento delle patenti, in questo periodo di emergenza per coronavirurs.

La protesta nasce dalla proposta di far svolgere agli studenti l’esame pratico da solo in auto seguito a distanza dall’esaminatore, inoltre di svolgere gli esami teorici in strutture diverse da quelle della scuola guida come palestre, teatri, uffici ecc. Cosa assurda in quanto i tempi organizzativi diventerebbero troppo lunghi, secondo gli istruttori. La proposta avanzata, per i titolari, è assurda perché gli esami soprattutto, quelli di guida, eseguiti in queste modalità non si svolgerebbero in sicurezza.

Negli accordi presi precedentemente, fino alla serata di ieri, per evitare assembramenti in motorizzazione, infatti era stata avanzata la richiesta di fare esami in sede in forma cartacea fino a quando l’emergenza Covid-19 non sarebbe rientrata. Secondo quanto dichiarato da uno dei titolari della scuola guida: “Avevamo proposto di farlo nelle sedi per un tempo limitato ed anche la motorizzazione stava valutando le giuste precauzioni per organizzare le aule per poter permettere a tutti di fare gli esami. In Italia le autoscuole sono 7.000 e danno lavoro a 35.000 persone, l’unica cosa che si chiede e di trovare una soluzione ad una situazione resa difficile dall’emergenza sanitaria”. Le proposte servirebbero, a detta dei rappresentanti, ad evitare eventuali irregolarità. Secondo i titolari delle scuole guide però così facendo non sarebbero garantite la sicurezza delle prove.

RETTIFICA: La proposta NON è stata avanzata dall’UNASCA (Unione nazionale autoscuole studi consulenza automobilistica), come erroneamente scritto alla prima stesura dell’articolo.

