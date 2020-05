Napoli, chiude il Bosco di Capodimonte. De Magistris ribatte: “Riapra immediatamente”

NAPOLI – Risale a ieri sera un comunicato ufficiale del Real Bosco di Capodimonte, postato sulla loro pagina Facebook, secondo il quale si è annunciata la chiusura immediata del bosco. La causa del provvedimento è stata la mancata osservanza delle regole sanitarie di contenimento del contagio da Covid-19 (divieto di assembramento, distanziamento sanitario, uso della mascherina).

“Le numerose infrazioni rilevate nei giorni scorsi e l’assenza di accordo con le parti sociali in ordine all’affiancamento della vigilanza ministeriale con personale di vigilanza privata all’interno Bosco, ma solo fuori alle Porte di accesso, hanno costretto la Direzione a richiudere il Real Bosco di Capodimonte”, ha scritto la Direzione su Facebook.

Ma il sindaco di Napoli Luigi De Magistris non ci sta, e stamane ha dichiarato: “La chiusura del bosco di Capodimonte è un atto gravissimo. Un parco di 120 ettari, con spazi enormi, il più grande d’Italia. La mancanza di coraggio sta corrodendo il Paese. La chiusura del parco va contro le disposizioni a tutela della salute che auspicano l’aumento degli spazi pubblici in cui le persone si possono muovere. Chiedo al direttore Bellenger di riaprire immediatamente il bosco di Capodimonte al fine di non procurare un danno alla salute per gli abitanti di Napoli”.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.