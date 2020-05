A quanto pare non per tutti è chiaro quanto detto e deciso dal governatore





NAPOLI – L’ordinanza di De Luca riguardo la chiusura del baretti è chiara: “L’orario di chiusura dei locali dove si svolge la cosiddetta movida, e in particolare bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, resta fissato inderogabilmente alle ore 23″. Ma a quanto pare non per tutti.

Nella serata di ieri, come filmato dal Comitato Vivibilità Cittadina, un gruppo di ragazzi Palazzo Petrucci in Piazza San Domenico Maggiore, hanno dato luogo ad una festa di laurea fino a notte fonda. Come si legge dal post: “23 maggio 2020 ore 24.20 festa di laurea davanti a palazzo Petrucci in Piazza San Domenico Maggiore, avevamo avvisato le forze dell’ordine ma non si sono viste nè loro nè il lanciafiamme….”

Napoli, festa di laurea fino a notte fonda nonostante l’ordinanza 👩‍🎓NAPOLI, FESTA DI LAUREA FINO A NOTTE FONDA NONOSTANTE L'ORDINANZALEGGI ➡️ https://bit.ly/3bYzRuk Posted by Il Meridiano News on Saturday, 23 May 2020

