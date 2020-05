Napoli, parla Umberto, aggredito dal “branco”: “Non vi preoccupate, sto bene”

Umberto, aggredito ai Colli Aminei: "Sto bene"

❌NAPOLI, PARLA IL PICCOLO UMBERTO, AGGREDITO DAL BRANCO: "STO BENE, NON VI PREOCCUPATE"LEGGI ➡️ https://bit.ly/3dUImrR

Posted by Il Meridiano News on Monday, 18 May 2020