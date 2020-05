Napoli, polizia sanziona uomini armati e parcheggiatori abusivi

NAPOLI – Lunedì mattina gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Albanese, in piazza del Carmine e in via Egiziaca a Forcella, tre persone che stavano svolgendo l’illecita attività di parcheggiatore abusivo.

I poliziotti hanno bloccato i tre, napoletani con precedenti di polizia, sanzionandoli ai sensi dell’art.7 co.15bis del Codice della Strada e, contestualmente, hanno notificato loro un ordine di allontanamento.

Nello stesso pomeriggio gli agenti hanno notato in via Nolana due persone che, alla loro vista, si sono allontanate velocemente cercando di eludere il controllo ma sono state bloccate ed una di esse è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico con lama della lunghezza di 25cm.

E.M., 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Tutti e cinque sono stati sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.

