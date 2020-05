Napoli, prima stesa dopo il lockdown: recuperati 4 bossoli

NAPOLI – La camorra torna a sparare. Nella serata di ieri introno alle 22.45, nei Quartieri Spagnoli c’è stata una stesa.

Come spiegato dai carabinieri, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco in strada, in via Conte di Mola, alle spalle di piazzetta Duca d’Aosta, dove si trova il teatro Augusteo ed il capolinea Centrale. Sulla vicenda stanno indagando i militari dell’Arma della compagnia Napoli Centro: quattro i bossoli recuperati dalle forze dell’ordine. Non si registrano feriti né danni: ma lo spavento di chi vive in zona è stato molto forte. Complice anche il silenzio in strada dovuto all’assenza della movida, i colpi di pistola si sono avvertiti distintamente in zona, che si trova a ridosso anche di piazza Plebiscito e della vicina via Chiaia.

